Mulher morre após colisão entre carro e carreta em Redenção

Joana Dark Lopes, de 33 anos, morreu em um sinistro de trânsito, registrado na madrugada desta sexta-feira (6), na cidade de Redenção, que fica no sul do Pará. Ela conduzia um carro e colidiu contra uma carreta na avenida Araguaia, por volta das 3h30. As circunstâncias do acidente estão a cargo da Polícia Civil. De acordo com o Fato Regional, outras pessoas ocupavam o carro em que Joana estava. Um adolescente ficou ferido e precisou ser socorrido.

O veículo que a vítima dirigia ficou completamente destruído após o choque frontal com o outro automóvel. Além disso, a parte dianteira da carreta envolvida no caso também ficou danificada pelo impacto.

Quanto ao adolescente ferido, ele foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA), em Redenção, ainda as informações divulgada pelo Fato Regional. O estado de saúde dele e das outras pessoas que sobreviveram ao acidente não foi revelado.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC e aguarda retorno. Joana Dark deixa uma filha e netos.