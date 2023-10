Incêndio que destruiu casas no Marajó foi passional; suspeito foi indiciado por incêndio doloso

A motivação do incêndio que destruiu quatro casas de madeira em Afuá, no Arquipélago do Marajó, na quinta-feira (5), foi passional – crime que se refere a um delito motivado por uma grande emoção. O suspeito, identificado apenas como Nicola, que havia sido detido no mesmo dia em que o caso ocorreu, segue preso, conforme a divulgação do Notícia Marajó. A Polícia Civil informou à redação integrada de O Liberal, por meio de nota, que Nicola “foi indiciado pelo crime de incêndio doloso”.

Quando o fogo começou nos imóveis, os moradores relataram terem visto uma pessoa em atitude suspeita no local pouco antes das chamas começarem. O fogo foi controlado pela Brigada de Combate a Incêndios.

O homem foi preso pela PM perto de uma escola da cidade. As investigações são realizadas pela Delegacia de Afuá. Testemunhas contaram para polícia que Nicola teria gritado que iria incendiar sua casa. Ele foi visto saindo do local acompanhado de uma irmã, logo após o início do incêndio.

Ao Notícia Marajó, o gestor do 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, disse que o suspeito atravessava um processo de separação matrimonial conturbado e, num momento de embriaguez e descontrole teria ateado fogo na própria residência.