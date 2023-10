Incêndio investigado pela polícia ocorre há uma semana em Curralinho

Há pelo menos uma semana um incêndio é registrado no município de Curralinho, no Marajó. As primeiras informações indicam que o tempo seco e baixa relativa do ar na região tem facilitado o avanço das chamas, principalmente nas áreas de campo. A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como incêndio culposo e o caso é investigado pela Delegacia de Curralinho.

A prefeitura de Curralinho se pronunciou sobre o caso. “A Prefeitura de Curralinho, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), segue fazendo os serviços de averiguação e controle dos focos de incêndio no município de Curralinho”, afirmou. “O governo de reconstrução ressalta a importância que a população também faça a sua parte e não provoque incêndios neste período de seca”, completou.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, equipes da base avançada de Breves e militares que atuam na “Operação Fênix”, de combate a incêndios florestais, estão no município desde o último domingo. Não há registros de feridos.

A Polícia Civil comunicou que investiga o caso, caracterizado como culposo, causado por imprudência, negligência ou imperícia. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento atualizado da prefeitura da cidade e aguarda retorno.