Polícia prende suspeito de ter ateado fogo em quatro casas no Marajó

Um incêndio destruiu quatro casas de madeira em Afuá, no Arquipélago do Marajó, nesta quinta-feira (5). Um homem de identidade não revelada foi detido pela Polícia Militar sob suspeita de ter ateado fogo nas residências. Por sorte, ninguém ficou ferido. Com informações do portal Notícia Marajó.

Moradores vizinhos ajudaram a controlar as chamas. Eles cogitaram que o incêndio poderia ter sido criminoso, visto que uma pessoa em atitude suspeita tinha sido vista no local pouco antes das chamas começarem. O fogo se alastrou pelos quatro imóveis, que ficavam próximos um dos outros.

De acordo com o que foi informado pelo titular do 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, ao portal Notícia Marajó, os policiais da 32ª Companhia Independente de Polícia Militar (32ª CIPM) agiram rapidamente e conseguiram localizar o homem apontado como suspeito.

Investigações estão sendo feitas para confirmar se, de fato, o suspeito preso foi o responsável por atear fogo nas casas. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e do Corpo de Bombeiros para atualizar as informações sobre o caso.