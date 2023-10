Incêndio em Cotijuba: autoridades investigam se inicio das chamas foi criminoso

O incêndio registrado na praia da Saudade, na ilha de Cotijuba, distrito de Belém, na noite deste sábado (30) pode ter sido provocado por queima de resíduos vegetais. Técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e da Defesa Civil do Pará avaliam o que pode ter causado as chamadas de grandes proporções e uma das hipóteses levantadas é que alguém teria ateado fogo em uma parte da vegetação.

As chamas assustaram os moradores da Ilha. Conforme o que foi divulgado pela Prefeitura de Belém, a Unidade Pedagógica Faveira, da Escola Bosque, serviu de base de apoio aos profissionais envolvidos na operação de apagar as chamas. Não há registros de mortos ou feridos. O local segue como referência de apoio caso surja algum novo incidente no local.

Investigações

Segundo as autoridades, a ocorrência se trata de um incêndio em vegetação de campo natural e não florestal como foi divulgado. Além disso, os técnicos da Semma partem da ideia de que o fogo tenha sido provocado pela queima de resíduos vegetais. O incêndio destruiu uma área com cerca de quatro hectares de vegetação predominantemente herbácea de priprioca, usada para produção de cosméticos. Os técnicos afirmaram que a vegetação vai se regenerar naturalmente.

Fiscalizações

A Administração Regional de Outeiro declara que mantém atenção voltada para as questões das demandas da comunidade local. Além disso, a comunidade de Pedra Branca recebe o apoio da Prefeitura, com especialistas das Secretarias Municipais de Saneamento (Sesan) e da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento Segep). Os agentes trabalham para avaliar e resolver a questão da erosão na ilha, visando encontrar melhores soluções para auxiliar a população do local.