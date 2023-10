Incêndio de grandes proporções é registrado no sudoeste do Pará

Um incêndio de grandes proporções aconteceu na Rodovia Transamazônica, entre os municípios de Altamira e Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará. Parte da vegetação que fica às margens da BR-230 foi tomada pelo fogo, que se alastrou rapidamente atingindo pastos que ficam aos redores. As labaredas iniciaram na tarde de terça-feira (02).

Equipes do 9º Grupamento de Bombeiro Militar se deslocaram até o local para controlar as chamas. Cerca de 25 militares participaram da ação. Foram usados dois caminhões tanques. A fumaça ficou intensa na rodovia e prejudicou quem passava na área.

A prioridade dos bombeiros era evitar que o fogo atingisse as residências, já que iniciou próximo à rodovia e se espalhou por propriedades locais. Uma área de aproximadamente 2 km foi atingida pelas chamas. Não há relatos de feridos. As informações são do portal Confirma Notícia