Incêndio é registrado em Ananindeua na tarde desta terça-feira

Um incêndio foi registrado no início da tarde desta terça-feira (3), em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A ocorrência teria começado por volta das 13h. Não se tem, até o momento, sobre o que teria motivado o incêndio e qual é a rua onde o sinistro está ocorrendo. A fumaça pode ser percebida desde as proximidades da rodovia BR-316. Em imagens enviadas por meio das redes sociais à Redação Integrada de O Liberal, é possível observar se espalhando pelo céu rapidamente.

Rafael Castro, morador do bairro da Águas Lindas, passava perto do incêndio no momento da ocorrência. Segundo ele, o fogo seria em uma área de lixão. "Tá um fumaceiro gingastesco aqui na Águas Lindas. Essa fumaça que tava tomando de parte de Belém estava saindo justamente daqui da Águas Lindas. Pegando fogo aqui numa área antiga de lixão", disse.

"Essa fumaça tá tão intensa que você pode observar desde a [avenida] João Paulo II. A fumaça ainda continua Quando estava vindo para a escola, que fica em Belém, consegui ver carros do bombeiro passando. Creio que seja para o local", completou Rafael, lembrando que a fumaça estava se alastrando rapidamente no local.

A reportagem apura mais detalhes sobre o caso junto ao Corpo de Bombeiros.