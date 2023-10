Região Metropolitana de Belém apresenta quatro focos de incêndio na tarde desta segunda (2)

Região Metropolitana de Belém vive quatro focos de incêndio, na tarde desta segunda-feira (2). As ocorrências foram registradas no Centro Integrado de Operações (Ciop) e o fogo toma conta em áreas de mata localizadas no centro urbano.

De acordo com o levantamento do Ciop, há dois focos no município de Ananindeua, sendo um na avenida Francisco de Oliveira Nobre, no bairro do Atalaia, e outro próximo ao antigo Lixão do Aurá.

Em Belém, foram registrados dois focos, sendo um na passagem Dalva, no bairro da Cabanagem e outro no bairro do Coqueiro, em uma área de preservação próximo ao clube Caixa Pará.

O Ciop identifica que a causa desses focos de incêndio ocorre com uma prática comum da população de queimar lixo e em decorrência do período de clima seco, com pouca chuva, esses focos ganham proporção e acabam gerando o incêndio, que em alguns casos de grande proporção.

A instrução dada pelo Centro Integrado de Operações é que a população evite ter esse tipo de atitude, pois os danos podem ser materiais e de saúde pública.