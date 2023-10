Incêndio é registrado em área de mata próximo ao Conjunto Orlando Lobato, em Belém

Um incêndio começou há pouco, nesta sexta-feira (6), em uma área de mata bem perto do Conjunto Orlando Lobato, na avenida Augusto Montenegro, bairro do Parque Verde, em Belém. A situação foi relatada ao Centro Integrado de Operações (Ciop) do Sistema Estadual de Segurança Pública.

Uma guarnição da Polícia Militar encontra-se no local, orientando o fluxo de pessoas e guarnecendo o perímetro com o incêndio. O Corpo de Bombeiros já foi acionado para combater às chamas que se alastram neste período seco. O fogo pode ser ter sido provocado por uma eventual queima de lixo no local.

A Reportagem Integrada do Grupo Liberal levanta mais informações sobre o fato.