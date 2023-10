Explosão de botijões de gás e tanques de combustíveis mata uma pessoa dentro de embarcação

Uma explosão em um barco deixou um homem morto e pessoas feridas, na orla de Itacoatiara (AM). Segundo o Corpo de Bombeiros, a embarcação levava 30 botijões de gás e cinco tanques com combustíveis para comunidades do rio Arari. A causa do acidente ainda é investigada.

VEJA MAIS

Amauri Cardoso da Silva tinha 55 anos e estava responsável pela embarcação. Segundo testemunhas, a vítima morreu ao tentar conter as chamas da explosão. Outras duas pessoas também tentaram apagar o fogo e ficaram feridas. Uma delas chegou a ser transferida para um hospital de Manaus, com queimaduras graves.

O fogo foi controlado com o apoio de outras embarcações que passavam na orla. Após as chamas serem apagadas, uma equipe de mergulhadores do CBMAM encontraram o corpo de Amauri no casco do barco.

Agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Itacoatiara, Polícias Militar e Civil e Marinha do Brasil foram acionados para a área, que chegou a ser isolada para que os dejetos não contaminassem a água.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)