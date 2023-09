Após assalto, criminosos lançam granada em ônibus e três pessoas ficam feridas

Três pessoas ficaram feridas, sendo uma em estado grave, após explosão de uma granada caseira lançada em um ônibus. O caso aconteceu no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, na noite dessa quarta-feira (27). De acordo com moradores, o ataque foi planejado.

Ao que tudo indica, os suspeitos estão associados a um grupo chamado "Gogó do Chapadão". O foco seria incriminar traficantes do Complexo da Pedreira. Esses grupos estão envolvidos em uma disputa pelo controle do tráfico de drogas na região.

Ao menos cinco pessoas participaram do ataque. Eles estavam mascarados e fortemente armados. Parte da Avenida Brasil chegou a ser fechada com pneus para realizar um arrastão. Eles atacaram vários veículos e, posteriormente, renderam o motorista do ônibus da linha 771 (Campo Grande-Coelho Neto, via Estrada da Posse).

Os assaltantes chegaram a roubar pertences dos passageiros antes de fugir, lançando a granada, que explodiu. A vítimas foram socorridas pelos bombeiros e levado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.