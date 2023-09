Suspeitos de envolvimento em assalto são mortos em confronto policial em Vila dos Cabanos

Um grupo de quatro pessoas, que não teve a identidade revelada até o momento, foi morto nesta quarta-feira (27), por volta das 4h, durante uma intervenção policial no ramal do Foguetão, em Vila dos Cabanos, distrito do município de Barcarena. O bando, composto por três homens e uma mulher, seria responsável por um assalto a um comércio e a uma residência nas proximidades e estavam escondidos em uma casa às proximidades do ramal.

A polícia foi informada da localização dos suspeitos por meio de uma denúncia no momento em que policiais realizavam ronda na região. Chegando até a casa onde os suspeitos estavam, as autoridades policiais notaram que algumas pessoas saíram correndo e, logo em seguida, ouviram um disparo de arma de fogo. Ao se aproximar do ramal, a polícia se deparou com um Siena branco com cerca de quatro pessoas no interior.

No momento em que a viatura se aproximou, o grupo no carro começou a disparar contra a guarnição, atingindo a viatura onde os policiais estavam. De acordo com a PM, os militares trocaram tiros contra os suspeitos, que ficaram feridos. Os suspeitos foram levados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no município, mas eles evoluíram a óbito.

Durante a operação, foram apreendidos com os suspeitos algumas armas, munições, treze pacotes de entorpecente análoga à maconha e celulares. Também estava em posse dos suspeitos uma balança de precisão e uma máquina de cartão, além de perfumes de diversas marcas. O carro em que eles estavam também foi apreendido