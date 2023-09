Criança é morta durante emboscada contra os pais em Tomé-Açu

Uma criança de dois anos foi morta a tiros na última terça-feira (26) durante uma atentado contra os pais dela — identificados apenas como Débora e José Raimundo —, no ramal do Apuí, na localidade de Quatro Bocas, zona rural de Tomé-Açu, município do nordeste paraense. A criança estava com os pais quando a família foi surpreendida por um tiro vindo do meio do mato. Até o momento, não há informações sobre possíveis suspeitos da ação.

Após os disparos, a menina morreu na hora. Os pais estão em observação em um hospital da região. Informações que circulam pelas redes sociais apontam que a família teria sido vítima de uma emboscada. Débora teria denunciado um homem que foi preso e, ao sair, ele teria localizado a família para se vingar. As informações são do Portal Tomé-Açu News e do Correio do Norte.

Ela vinha sofrendo ameaças porque era testemunha de um caso que teria presenciado anteriormente. Não foi a primeira vez que a família sofreu uma tentativa de homicídio no mesmo local. Alguns dias atrás, outros disparos já tinham sido efetuados contra ela. A polícia realiza buscas para encontrar os suspeitos do crime.

A Polícia Civil informa, em nota, que uma criança de dois anos não resistiu aos ferimentos e morreu. A Delegacia de Quatro Bocas apura o caso para localizar os autores do crime e se existem outras pessoas atingidas pelos disparos. A Redação Integrada de O Liberal de O Liberal apura mais detalhes sobre o crime junto à Polícia Militar. A reportagem aguarda retorno.