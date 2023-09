Suspeito de matar jovem a tiros em Concórdia do Pará é preso em flagrante na terça-feira

Um homem identificado como Lucas Silva da Silva foi preso em flagrante na última terça-feira (26), em Concórdia do Pará, no nordeste paraense. Ele é suspeito pelo homicídio da ex-namorada dele, a jovem Leandra da Silva Santos, que foi encontrada morta em uma rodovia do município na segunda-feira (25). A prisão foi decretada pela justiça de Concórdia do Pará, que foi convertida para preventiva. O suspeito deve continuar preso.

Uma audiência de custódia para o dia foi realizada na tarde da terça-feira (26) para apresentar o suspeito à justiça. Informações que circularam pelas redes sociais ainda na terça-feira apontaram que a vítima teria recebido uma ligação telefônica do ex-companheiro na tarde do crime. Ela teria ido ao encontro dele e, ao chegar no local, os dois tiveram uma discussão, que teria terminado em disparos de arma de fogo. O suspeito teria fugido do local.

Relembre o caso

O corpo da foi encontrado na tarde da última segunda-feira (25), em Concórdia do Pará, no nordeste paraense. O cadáver foi localizado por moradores da área às margens de uma rodovia com uma perfuração na cabeça. A suspeita é de que a lesão tenha sido causada por disparo de arma de fogo. Em nota, a Polícia Civil informou na terça-feira que o caso é investigado pela Delegacia de Concórdia do Pará. "Diligências estão em andamento para completa apuração dos fatos", completou o comunicado.