Assalto na Curuzu: terceiro suspeito é preso pela Polícia Civil

Um homem, identificado como Rômulo Gustavo Machado De Moraes, foi preso na última terça-feira (26) pela Polícia Civil do Pará após ser apontado como um dos membros da associação criminosa que realizou um assalto dentro do Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu. A prisão foi feita por uma equipe da PC da 6ª Seccional Urbana do Comércio, em Belém.

Conforme informado pelas autoridades policiais, Rômulo seria uma das seis pessoas que participaram da ação criminosa, que ocorreu no dia 3 deste mês, em um bar que fica localizado dentro do Estádio da Curuzu, no bairro do Marco, em Belém. Segundo as autoridades, após a prisão do suspeito, ele foi interrogado pela polícia e encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), onde permanecerá aguardando julgamento. Outros dois envolvidos no crime já estão presos à disposição da polícia.

Relembre o caso

No dia 3 de setembro, por volta das 23h, quatro suspeitos armados com armas de fogo entraram no estádio da Curuzu e roubaram cerca de 20 mil reais do estabelecimento comercial que fica dentro do local. Segundo os funcionários do bar, os suspeitos agiram com agressividade e chegaram a ameaçar as pessoas que presenciaram o crime.

A partir de imagens de câmeras de segurança, os agentes da Diretoria de Polícia Metropolitana da PC iniciaram as diligências e conseguiram identificar o veículo Voyage de cor Azul que teria sido utilizado pelos criminosos para efetuar o roubo e empreender fuga. O primeiro suspeito foi identificado como Matheus Viana Lobato Da Silva, de 23 anos, já a segunda envolvida foi identificada como Rayssa Viegas, de 31 anos. Segundo a PC, foi apurado que enquanto Matheus agiu diretamente no roubo, Rayssa ficava dando informações privilegiadas sobre a movimentação dentro do estádio, já que ela trabalhava no local.

Depois de subtraírem a quantia do estabelecimento, o grupo comprou substância entorpecente semelhante a cocaína, que foi apreendida e apresentada na sede policial.