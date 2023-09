Bar na Curuzu é assaltado após jogo do Paysandu e criminosos levam cerca de R$ 10 mil; veja

Após a estreia do Paysandu no quadrangular da Série C terminar em um empate por 1 a 1 com o Volta Redonda, um bar do Estádio Banpará Curuzu, localizado na travessa do Chaco, foi assaltado e bandidos roubaram aproximadamente R$ 10 mil do estabelecimento.

Em nota, o clube declarou que um boletim de ocorrência já foi registrado e que acompanha o caso. Imagens das câmeras de segurança nos arredores do Estádio foram entregues às autoridades para tentar identificar os criminosos.



VEJA MAIS