Após empate na estreia, Paysandu aumenta estatística negativa no quadrangular da Série C

O Paysandu empatou na estreia do quadrangular da Série C do Brasileiro 2023, contra o Volta Redonda. Com o resultado, o Papão aumentou uma estatística negativa. A equipe bicolor venceu apenas um jogo dos últimos 16 que disputou nesta fase do Brasileiro. Confira o restrospecto!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Desde o triunfo por 3 a 2 sobre o Londrina, no Mangueirão, na Terceirona de 2020, o Papão vive uma sequência de uma vitória, cinco empates e dez derrotas. Números que mostram a queda do rendimento bicolor em todas as campanhas que fez até aqui no quadrangular de acesso à Segundona.

VEJA MAIS

Neste período, o Paysandu bateu na trave na busca por retornar à Série B em 2020, 2021 e em 2022. A outra tentiva dos bicolores foi em 2019, quando a equipe foi eliminada nas quartas de final, contra o Náutico, após a polêmica arbitragem de Leandro Pedro Vuaden.

No Grupo C da atual Série C do Brasileirão, o Paysandu marcou um ponto contra o Volta Redonda, enquanto o Botafogo-PB lidera a chave depois da vitória por 2 a 1, em casa, sobre o Amazonas. É neste cenário que o Papão visita o rival nortista no próximo sábado (9), às 17, na Arena da Amazônia.

Acompanhe a cobertura completa da partida Amazonas x Paysandu pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.

Veja a sequência do Paysandu após a vitória por 3 a 2 sobre o Londrina, na Série C 2020:

04/01/2021: Londrina 0x0 Paysandu

10/01/2021: Paysandu 0x1 Remo

16/01/2021: Ypiranga 1x0 Paysandu

03/10/2021: Criciúma 0x0 Paysandu

11/10/2021: Paysandu 0x0 Botafogo-PB

16/10/2021: Ituano 3x1 Paysandu

23/10/2021: Paysandu 1x4 Ituano

31/10/2021: Botafogo-PB 1x0 Paysandu

06/11/2021: Paysandu 0x1 Criciúma

21/08/2022: Vitória 1x0 Paysandu

27/08/2022: Paysandu 0x1 ABC

03/09/2022: Figueirense 2x1 Paysandu

11/09/2022: Paysandu 1x0 Figueirense

17/09/2022: ABC 1x0 Paysandu

24/09/2022: Paysandu 1x1 Vitória

03/09/2023: Paysandu 1x1 Volta Redonda