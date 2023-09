Cidade de Portugal tem ruas inundadas por vinho após explosão de depósito; vídeo

Algumas vias da cidade de Anadia, em Portugal, foram tomadas por milhares de litros de vinho-tinto após a explosão de dois depósitos de uma destilaria no último domingo (10). Imagens que circulam pelas redes sociais mostram uma grande quantidade da bebida escorrendo pelas ruas e até formando correnteza em algumas delas. Veja:

Ao portal G1, a Destilaria Levira, responsável pelos depósitos, negou que houvesse algum risco iminente por conta das explosões, mas, disse que ainda apura as causas do acidente. Nem a empresa e nem a prefeitura da cidade souberam informar a quantidade exata de bebida que vazou da destilaria.

A Câmara Municipal de Anadia informou que conseguiu evitar “um desastre ambiental” ao interceptar a chegada da bebida ao rio Cértima, que fica a cerca de 5km do local do incidente.

“A nossa maior preocupação foi que o vinho não fosse para o rio Cértima e provocasse um desastre ambiental. Segundo o nosso coordenador da Proteção Civil, essa monitorização está sendo feita e o problema ambiental está sendo evitado”, disse ao Jornal Nacional o vice-presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Jorge Sampaio.

Bombeiros de Portugal fazem a limpeza das ruas

Os Bombeiros Voluntários de Anadia foram convocados para dragar o vinho e transportá-lo para uma estação de tratamento de águas residuais. Até então, não foram esclarecidas as causas que levaram à explosão dos depósitos. As autoridades portuguesas seguem investigando o incidente.

A Destilaria Levira publicou uma nota no Facebook onde lamenta o episódio e informa que assumirá a responsabilidade pelos danos causados, inclusive com a limpeza das ruas. “Apesar de o incidente não ter feito nenhuma vítima, queremos expressar a nossa sincera preocupação pelos danos causados em geral em Levira e em particular na sua casa”, diz trecho de nota oficial.

Nota completa da destilaria

AVISO IMPORTANTE

Caros Vizinhos,

Lamentamos profundamente o incidente que ocorreu esta manhã envolvendo o rebentamento de 2 depósitos de vinho DOC apto a

consumo proveniente da medida extraordinária de apoio do governo aos produtores e adegas da Destilação de Crise 2023, motivada pelo

excesso de vinho no país.

Apesar do incidentente não ter causado qualquer ferido, queremos expressar a nossa sincera preocupação pelos danos causados em

geral em Levira e em particular na sua casa.

As causas do incidente estão a ser apuradas pelas entidades competentes.

Assumimos total responsabilidade pelos custos associados à limpeza e reparação dos danos, tendo equipas disponíveis para o fazer de

imediato. Estamos empenhados em resolver esta situação o mais rapidamente possível.

Por favor, guarde registos fotográficos dos danos e prejuízos e entre em contato connosco, para o número 926095991 – Inês Santiago –

geral@destilarialevira.com, para discutirmos os detalhes e coordenarmos os procedimentos necessários. Estamos disponíveis a qualquer

momento para ajudar a resolver este problema.

Pedimos desculpas novamentepelos transtornos causados e estamos comprometidos em fazer o que for necessário para remediar a

situação.

Muito obrigada e, uma vez mais, lamentamos imensamente o sucedido.

Destilaria Levira, Lda

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)