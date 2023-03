Casas são arrastadas por correnteza de igarapé durante chuva em Manaus; vídeo

Pelo menos duas casas de madeira foram arrastadas pela correnteza de um igarapé na Comunidade Manaus 2000, na capital amazonense, na manhã deste sábado (25), após a forte chuva que atingiu a cidade. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o pânico dos moradores ao verem as residências se soltando das bases e sendo levadas pela água.

Não há informações se havia pessoas dentro das casas no momento da tragédia e nem se há feridos.

No vídeo ainda é possível ouvir os moradores pedindo para as demais pessoas saírem da beira do rio, com medo da água levar mais casas. As duas casas esbarraram em uma passarela de ferro que havia no caminho, mas os pedaços de madeira por debaixo da estrutura.