Forte chuva causa erosão e derruba nove postes de energia elétrica em Marabá

As fortes chuvas com ventania que atingiram Marabá, no sudeste do Pará, na sexta-feira (17), causaram transtornos à população da cidade. Na rua Antônio Zucattele, no bairro Jardim Vitória, núcleo Cidade Nova, nove postes caíram devido a uma erosão no solo ocasionada pela tempestade, interrompendo o fornecimento de energia elétrica na região. Em nota enviada à Redação Integrada de O Liberal na manhã deste sábado (18), a Equatorial Energia informa que a previsão é que até o final do dia o trabalho seja concluído.

A vala, que passa lateralmente à via, foi se ampliando, já que não há pavimentação no trecho, tirando a sustentação dos postes. Após três dias de forte chuva e ventania, um dos postes caiu, derrubando os demais consigo. As estruturas cederam atravessadas à pista, bloqueando, também, o trânsito no perímetro.

O local fica próximo ao Aeroporto de Marabá e à subestação da Equatorial. A rede atingida abastece todo o Núcleo Cidade Nova.

Na nota enviada ao Grupo Liperal, a empresa afirma que equipes da Equatorial trabalham desde ontem (17) no local para realizar a interligação dos postes e restabelecer por completo a energia no complexo Cidade Nova. Segundo a concessionária, na maioria das casas o serviço já foi normalizado, mas outras 82 famílias ainda estão sem energia, por conta do incidente.

Tempestade também provocou cheia do rio e remanejamento da população

Desde quarta-feira (15), os moradores de Marabá sentem as consequências da chuva. No Rio Tocantins, as águas subiram 10 metros acima do nível normal. Seguindo recomendações da Defesa Civil Municipal, moradores de áreas alagadas começaram a deixar suas casas, com apoio do órgão, além do Corpo de Bombeiros e Exército. Abrigos foram montados no núcleo Marabá Pioneira para receber as vítimas das enchentes e alagamentos.

O abrigo tem capacidade para receber até 40 famílias, mas essa estrutura poderá ser ampliada e, inclusive, reforçada com a abertura de abrigos em outros pontos da cidade, informou o coordenador da Defesa Civil municipal, Marcos Andrade. “Para o atendimento dessas pessoas, o município conta com o apoio do Corpo de Bombeiros e do Exército, especialmente no trabalho de retirada dessas famílias e encaminhamento para a casa de parentes ou amigos que possam oferecer abrigo”, disse.

Para comunicação de emergências, a Defesa Civil municipal disponibilizou o telefone (94) 99173-7173.