UFPA e USP celebram convênio de cooperação para desenvolvimento de pesquisas na Amazônia

A Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Universidade de São Paulo (USP) assinaram um Convênio de Cooperação entre as instituições com vistas ao desenvolvimento de projetos de pesquisa em parceria na Amazônia, com atribuições compartilhadas na liderança intelectual e gestão de recursos, e foco nos grandes desafios da região. A assinatura ocorreu no dia 19 de abril de 2024, no Auditório do Polo Mercedários da UFPA, e inaugura um ciclo de cooperações entre as universidades.

Os dirigentes da USP destacaram a importância de as universidades trabalharem em cooperação na solução de problemas nacionais e globais. A USP busca associar-se a universidades da Amazônia para contribuir com o desenvolvimento de soluções que interessam a todo o país. “Não é intenção da USP disputar recursos com a Amazônia, mas sim trabalhar conjuntamente para responder aos grandes desafios. Algo que, individualmente, talvez seja mais difícil para cada instituição. Inclusive, um dos objetivos do Centro de Estudos da Amazônia Sustentável (Ceas) deve ser o fortalecimento das instituições de pesquisa da Amazônia”, afirmou o reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Junior.

“Das instituições parceiras do Ceas/USP, a UFPA é a primeira com a qual firmamos um termo de cooperação”, destacou o coordenador do Centro de Estudos para a Amazônia Sustentável (Ceas/USP), Paulo Artaxo. Segundo o professor, está prevista a realização de um workshop para marcar o lançamento das instalações do Centro. Apesar de o evento ainda não ter data confirmada, a UFPA já está convidada. “Queremos que a sede do Ceas/USP seja a casa de todas(os) as(os) pesquisadoras(es) da Amazônia em São Paulo”, acrescentou.

Emmanuel Tourinho, reitor da UFPA, destacou o protagonismo da USP na ciência nacional, a liderança da universidade na produção de ciência sobre a Amazônia e a confiança de que as duas instituições podem construir parcerias muito positivas para a região e para o país. “Respeitando as potencialidades de cada uma, UFPA e USP podem desenvolver projetos capazes de dar suporte a um novo ciclo de desenvolvimento na região”, disse.

Ainda na solenidade, o coordenador geral do Cisam, professor Leandro Juen, apresentou os objetivos gerais do Centro. De acordo com Juen, as redes de pesquisa constituídas no âmbito do Centro objetivam a elaboração de diagnósticos científicos periódicos para responder às demandas da sociedade, assim como servir de base para formulação de políticas públicas. “A liderança da UFPA na implantação do Cisam decorre da sua capacidade de alcançar não apenas todo o Estado do Pará, mas também a Pan-Amazônia”, afirmou.

As oito áreas temáticas do Cisam são: Biodiversidade e Conservação; Monitoramento de Água, Floresta, Solo e Clima; Monitoramento do Oceano e da Foz do Amazonas; Contaminação Ambiental e Saúde do Amazônida; Povos e Populações da Amazônia; Cidades Vilas e Territórios Amazônicos; Dinâmicas Socioeconômicas Territoriais e Fundiárias na Amazônia; Inovação, Sociobioeconomia e Desenvolvimento Sustentável.