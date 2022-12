Chuva forte causa inundações e morte na região metropolitana de Lisboa; vídeo

A região metropolitana de Lisboa, capital de Portugal, sofreu na noite desta quarta-feira (07/12) com fortes chuvas e inundações. Pelo menos uma pessoa morreu durante a madrugada. Com informações do portal Público. Veja os vídeos:

Segundo André Fernandes, Comandante Nacional de Emergência da Protecção Civil de Portugal, a vítima fatal estava em um portão que foi foi inundado, em Algés, Oeiras. “Era um casal que se encontrava na habitação. O senhor conseguiu salvar-se. A vítima mortal é do sexo feminino, com cerca de 55 anos”, disse.

Ainda segundo o comandante, a noite concentrou 40mm de chuva em poucas horas, o que soma quase um terço da média total para o mês de dezembro na região, ou seja, 126,2mm. Além de Lisboa, os municípios mais afetados são Oeiras, Sintra, Cascais, Loures e Odivelas.

Só em Lisboa, foram registadas 379 ocorrências, além de 39 em Setúbal e 10 em Faro. O comandante dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, Tiago Lopes, disse que na zona de Xabregas há pessoas presas em veículos. Em Odivelas, foram registados casos de automóveis cobertos pela água.

Nas redes sociais, usuários registraram o momento onde a chuva invade o centro comercial El Corte Inglés. Segundo relatos, as pessoas que estavam nos cinemas do centro comercial tiveram de abandonar o local.

A Protecção Civil de Portugal havia afirmando, ainda ontem, que haverá chuva intensa, vento forte e agitação marítima até a noite de sexta-feira (09/12). De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), também há chances de trovoadas e "fenômenos extremos" nas regiões do centro e do sul do país.