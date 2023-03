Homem salva filhos recém-nascidos no colo em meio à correnteza; vídeo

Com ajuda humanitária, um pai e duas crianças foram resgatados depois que um igarapé transbordou. Luciano Silva chegou a levar os dois filhos recém-nascidos, Angelo e Lorenzo, no colo em meio à correnteza. O caso aconteceu nesta sexta-feira (24), no Recanto dos Buritis, em Rio Branco (AC).

Segundo familiares da vítima, a água do Igarapé Judia cresceu rapidamente. Mais de 27 mil pessoas já foram atingidas pela enchente do Rio Acre e transbordamento de sete igarapés. A prefeitura de Rio Branco decretou situação de emergência.

A região não costuma ter tanto impacto com as cheias. Luciano perdeu tudo com a enchente, incluindo móveis, berços e roupinhas das crianças.

Chuva e alagamneto no Acre

Além dos pontos de alagamento, o estado sofreu um rompimento de trecho na BR-364. Cerca de 7 mil famílias de 36 bairros de Rio Branco foram atingidas. Ao menos 15 comunidades rurais da capital foram afetadas. A prefeitura montou nove abrigos em escolas para receber as famílias desabrigadas e trabalha para abrir mais dez.