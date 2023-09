Gás de cozinha explode e deixa duas pessoas em estado grave em Manaus

Em Manaus, duas pessoas estão internadas em estado grave após um gás de cozinha explodir em uma residência no bairro Redenção. O acidente aconteceu no início da noite da última segunda-feira (25), e deixou outras duas pessoas com escoriações pelo corpo.

Segundo os moradores do local, tudo ocorreu no momento em que um profissional realizava a manutenção no fogão da cozinha. Para realizar o serviço, o homem utilizou um maçarico, que soltou faíscas, o que teria motivado a explosão.

O profissional que executava o serviço ficou gravemente ferido e foi encaminhado a um hospital na zona Centro-Sul da capital. A dona da casa foi atingida no rosto por destroços da explosão e está em observação em uma unidade de saúde na zona Leste.

Ainda na noite de ontem, a residência foi evacuada pela Defesa Civil de Manaus e os moradores foram levados para outro imóvel também localizado na capital.

