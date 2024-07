Colisão entre micro-ônibus e van deixa passageiros feridos em Mosqueiro

Uma colisão entre um micro-ônibus e uma van de transporte alternativo foi registrada no fim da tarde do último domingo (21), em Mosqueiro, distrito de Belém. De acordo com as primeiras informações que circularam pelas redes sociais, algumas pessoas que estavam em um dos veículos ficaram feridas após o acidente. No entanto, até o momento, não se tem mais informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

Ainda segundo os primeiros relatos, a van bateu na parte traseira do micro-ônibus. Nesse momento, o veículo menor colidiu contra um poste de energia. Após o acidente, ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram até o local prestar socorro às pessoas que ficaram feridas.

Uma testemunha afirmou que o condutor da van estava em alta velocidade desde o início da viagem, ainda no entorno da vila, em Mosqueiro. A parte frontal do veículo ficou bastante danificada e amassada. Já o micro-ônibus teve danos menores.

A Polícia Civil informou, em nota, que um suspeito foi preso em flagrante por lesão corporal culposa majorada por ter deixado de prestar socorro, embriaguez ao volante, fuga do local para fugir à responsabilidade penal e desacato. "As vítimas foram encaminhadas para o hospital. O caso está sendo investigado pela Seccional de Mosqueiro", finaliza a nota da PC.