Colisão entre duas motos deixa uma pessoa ferida em Itaituba no último sábado

Uma colisão envolvendo duas motos foi registrada na tarde do último sábado (16), na rodovia BR-230, a Transamazônica, município de Itaituba, no sudoeste paraense. O acidente ocorreu por volta das 18h30. Relatos iniciais dão conta de que um dos motociclistas envolvidos seguia viagem fazendo zigue-zague na pista quando se chocou com a outra moto. No momento do impacto, os dois condutores acabaram caindo. As informações são do portal Plantão 24 Horas News.

Após o acidente, ainda segundo as primeiras informações, o motorista que causou a batida, levantou e fugiu do local, abandonando a moto na pista. O outro motociclista ficou caído no chão. Ele sofreu apenas leves ferimentos e foi levado para um hospital da região. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o local. No entanto, no momento em que chegaram, a vítima já tinha sido socorrida. Militares do Corpo de Bombeiros também foram acionados para o local.

VEJA MAIS

Uma guarnição da Polícia Militar também esteve no local, até a chegada dos agentes do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), que realizaram a retirada da moto do outro condutor envolvido no acidente. Até o momento, não se sabe o paradeiro do homem que teria causado o acidente.