Colisão entre motos na rua da Marinha deixa duas pessoas feridas em Belém

Dois motociclistas ficaram gravemente feridos, na manhã deste domingo (18), após terem se chocado enquanto trafegavam pela rua da Marinha, às proximidades da avenida Augusto Montenegro, no bairro da Marambaia, em Belém. O acidente aconteceu por volta das 9h. Os condutores foram socorridos às pressas e removidos para unidades hospitalares.

O caso foi monitorado pela Polícia Militar, a partir de informações repassadas ao Centro Integrado de Operações (CIOP. Tão logo ocorreu o acidente. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros atendimentos e transportaram as vítimas para emergências médicas.