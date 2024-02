Colisão termina com veículo capotado na avenida Júlio César neste domingo (18)

Quem passou no início da manhã deste domingo (18) pela avenida Júlio César próximo à Brigadeiro Protásio, no bairro da Sacramenta, se deparou com um veículo parcialmente destruído e capotado na pista. As primeiras informações colhidas pela reportagem de O Liberal indicam que o acidente aconteceu por volta das 6h30 deste domingo (18), envolvendo dois carros de passeio - o Honda City e um Renault Qwid - que colidiram violentamente. Apesar do impacto da batida, nenhuma vítima grave foi registrada.

O apresentador do programa "Manhã Liberal+", Jefferson Lima, que estava a caminho da Rádio Liberal, conseguiu registrar as imagens do Honda Civic ainda capotado na pista a espera do guincho. Veja:

Com a colisão, o Honda City capotou e ficou com as rodas para cima à margem da pista, chamando a atenção de condutores e pedestres que passavam pelo local. Partes do carro, como o para-choque, foram arrancadas e ficaram espalhadas pela via. Uma ambulância do Samu foi acionada para atender a ocorrência. No interior do veículo capotado era possível ver o impacto da colisão. Entre os objetos que ficaram dentro do carro foi encontrada uma garrafa de bebida alcoólica.