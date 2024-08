Colisão de trânsito deixa duas mulheres mortas e dois homens e um bebê feridos em Trairão, no Pará

Duas mulheres morreram na manhã de domingo (11/8) após a colisão frontal entre dois caminhões na BR-163, altura do quilômetro 617, em Trairão, no sudoeste do Pará. Cada uma das vítimas, identificadas como Clara Maria da Costa Aquino e Laurita de Fátima de Paula Gonçalves, estavam em um dos automóveis de carga. Três pessoas ficaram feridas, entre elas, dois homens e um bebê de 4 meses, filha de Clara. A delegacia de Trairão está investigando as circunstâncias do sinistro que, até o momento, são desconhecidas.

De acordo com as autoridades, além da bebê, os condutores dos caminhões envolvidos na colisão se machucaram. Apesar de terem tido lesões graves, não correm risco de morte. Quanto a bebê, que estava junto com a mãe na hora do acidente, o estado de saúde dela não foi revelado.

Um dos automóveis transportava carga de grãos e seguia na direção Mato Grosso – Pará. O episódio aconteceu no local conhecido como “Curva do Gaúcho”. Para a polícia, um dos caminhoneiros relatou que chovia bastante na rodovia e que a pista molhada o teria feito perder o controle do veículo e batido de frente com o outro caminhão.

A via chegou a ficar interditada por conta do acidente. Ainda conforme as autoridades, nenhum dos caminhoneiros estava embriagado no momento da batida. Além disso, não foram encontrados indícios que apontassem sobrepeso em algum dos caminhões.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.