Mãe e filho morrem em grave acidente de trânsito na BR-163

Maria das Dores Rego, 73, e Valdete Rego de Sousa, 47, mãe e filho, morreram em um grave acidente envolvendo uma caminhonete e uma carreta, na manhã desta terça-feira (11/06), na BR-163, em Belterra, oeste do Pará. O acidente, que também deixou uma pessoa ferida, ocorreu por volta das 6h30 no quilômetro 892 da rodovia.​

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), mãe e filho estavam na caminhonete que seguia em direção a Rurópolis. Após a colisão, eles ficaram presos às ferragens e não resistiram aos ferimentos. As circunstâncias exatas do acidente ainda são desconhecidas.

O motorista da carreta envolvida no acidente, Valnei Luna de Moraes, ficou ferido. Ele estava a caminho de Santarém quando o veículo, carregado com soja, saiu da pista e parte da carga se espalhou pela vegetação que margeia a rodovia.

Valnei foi socorrido por uma ambulância de Belterra e levado inicialmente ao hospital local. Mais tarde, ele foi transferido para o Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, em Santarém, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde dele não foi divulgado.

A PRF informou que um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil para apurar as causas do acidente, que provocou a interrupção no tráfego da BR-163 durante a manhã.