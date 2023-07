Cliente é assaltado por suspeito armado dentro de padaria no Telégrafo

​Um homem foi assaltado dentro de uma padaria, localizada na esquina da avenida Senador Lemos com a travessa Djalma Dutra, bairro do Telégrafo, em Belém, no início da noite desta terça-feira (18). Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que o suspeito chegou ao local, exatamente às 18h25. Ele vestia calça e camisa azuis. Portava ainda uma bolsa de lado, da qual ele retira uma arma de fogo e mostra aos clientes para intimidá-los.

O suspeito vai em direção a um homem que estava na fila e segurava uma criança. O criminoso arranca o cordão da vítima. Desesperado, o homem também retira a aliança que usava em um dos dedos e entrega ao bandido, que leva ainda o celular do rapaz.

Por meio do vídeo, é possível notar que a ação criminosa dura pouco tempo e o suspeito não foi visto pela pessoa que estava responsável pelo caixa do estabelecimento. No entanto, outro cliente percebe que se trata de um assalto e se retira da padaria.​​

O suspeito foge na garupa de uma motocicleta, cujo piloto já o aguardava do lado de fora. Um cliente esboça reação de ir atrás, mas logo desiste.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com as polícias Civil e Militar para apurar mais informações acerca da ocorrência. Até a publicação desta matéria, não houve retorno.