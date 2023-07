Assaltantes fazem idoso refém, em casa, e fogem de carro em Santarém

Um idoso de 70 anos não identificado se tornou refém de uma dupla de assaltantes em sua prórpria casa, na avenida São Sebastião, esquina da rua Raimundo Fona, no bairro da Liberdade, em Santarém. O fato ocorreu, após os criminosos invadirem a casa, pelo terreno abandonado ao lado da residência.

De acordo com as informações do O Impacto, a Polícia Militar informou que os bandidos fizeram o idoso refém e na fuga levaram o carro da vítima. Ao longo do trajeto, a dupla perdeu o controle do veículo e atingiu outros três e uma árvore na avenida Presidente Vargas, ao lado do cemitério.

A Polícia Militar (PMPA) apreendeu um simulacro de arma de fogo. Os bandidos ainda não foram localizados, mas os policiais fazem as diligências no município. A vítima passa bem.