Cratera com sinalização improvisada na rua Domingos Marreiros preocupa população, em Belém

Uma cratera foi aberta no meio da pista da rua Domingos Marreiros, entre a travessa 14 de abril e a travessa 3 de maio, em Belém. De acordo com os moradores das proximidades, há duas semanas a situação que começou com um buraco na via se agravou e precisou ser sinalizado de forma improvisada. Com pneus, paus e faixas, os itens foram colocados para evitar acidentes, dizem os populares.

