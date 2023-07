Após 10 horas, família feita refém em Ananindeua é liberada; 4 criminosos foram presos

Mais de 10 horas após o início do assalto com refém, a família vítima dos criminosos foi liberada e os quatro acusados se entregaram à Polícia Militar. Conforme informações do 30º Batalhão da PM, por volta das 19hrs da última segunda-feira, 10, os homens armados, entre eles dois menores de idade, invadiram o apartamento do residencial Portal do Aurá 1, no bairro de Águas Brancas, em Ananindeua. Os criminosos fizeram um casal de idosos, uma mulher e uma criança de reféns. Após negociações com a PM, por volta das 22h50, as duas mulheres e a criança foram liberadas pelos suspeitos. No entanto, o idoso continuou sendo mantido refém.

Testemunhas relataram que uma das exigências feitas pelos quatro homens teria sido que a Polícia Militar entregasse coletes para todos eles. No entanto, o pedido não foi atendido pelas autoridades, que continuaram com as negociações durante a madrugada. Por volta de 5 horas da manhã desta terça-feira, 11, os criminosos liberaram o idoso e se entregaram para as autoridades. Ninguém ficou ferido durante a ação.

Segundo a Polícia Militar, os quatro acusados seriam conhecidos na área por praticar vários crimes. Durante o depoimento, os homens teriam dito que fizeram a família refém devido terem se deparado com uma viatura da PM e para tentar fugir entraram no apartamento onde as vítimas estavam.

Foram apreendidos um revólver calibre 38 e uma pistola .40 com os acusados. Os dois homens foram autuados em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Ananindeua, já os dois menores foram apreendidos e enviados para a delegacia especializada.