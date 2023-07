​Criminosos fazem família refém em residencial de Ananindeua nesta segunda (10)

Quatro criminosos armados fizeram uma família refém na noite desta segunda-feira (10) em um apartamento no residencial Portal do Aurá 1, bairro de Águas Brancas, em Ananindeua. Não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do ocorrido e não há relatos sobre feridos. Por volta das 22h50, uma mulher, uma criança e uma idosa já tinham sido liberadas pelos suspeitos. Uma pes​​soa continuava sendo mantida refém.

Após as negociações com a Polícia Militar, dois criminosos se entregaram e foram presos. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a movimentação dos policiais na área, que é considerada vermelha.

Moradores da área relataram à reportagem de O Liberal que “ali as pessoas são muito dispersas em deixar o portão do prédio aberto, qualquer um entra e sai”.

