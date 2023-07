PM aposentado é sequestrado e morto por criminosos; família do agente foi feita refém em abordagem

Um policial militar, identificado como Ricardo Boide, foi sequestrado e morto por seis criminosos, na grande São Paulo. Eles invadiram a casa do servidor na noite de terça-feira (04), renderam a família e levaram o policial, onde o corpo foi encontrado no dia seguinte com perfurações de arma de fogo.

VEJA MAIS

Segundo informações da Polícia Militar com depoimento da esposa de Ricardo, os criminosos sabiam quem era o policial e fizeram vídeo chamada com um homem que estava em uma penitenciária enquanto mantinham a família como refém.

No momento do crime, o agente estava de serviço e os homens o aguardaram chegar em casa. Ricardo Boide foi levado pelos bandidos e uma operação policial foi iniciada logo após o sequestro.

Os bandidos também haviam roubado armamentos e três veículos antes de invadirem a casa.

O corpo do PM foi encontrado na manhã de hoje (05), em uma área rural próxima da casa do policial com várias perfurações de bala. Ninguém foi peso até o momento e a polícia investiga a motivação do crime.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)