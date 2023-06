Policial é morto a tiros, facadas e tem coração arrancado

O sargento da Polícia Militar (PM) Pedro Ramalho Lacerda, de 62 anos, foi sequestrado, morto e teve o coração arrancado do corpo.

A polícia informou que o crime foi registrado na quinta-feira (22), no município de Alta Florestas, no estado do Mato Grosso. O policial foi sequestrado, na noite de quarta-feira (21), por três homens, que levaram dinheiro, arma e os pertences pessoais da vítima.

De acordo, ainda, com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encontrado esfaqueado com marcas de tiros na cabeça e sem o coração.

Os suspeitos identificados como Ueslei da Silva, 25 anos, Maurício Rosa da Silva, 33 e Paulo Gonçalves de Souza, 24 anos, morreram em confronto com a polícia.

O corpo do PM passará por exames de necropsia e a Polícia Civil conduzirá a investigação do caso.