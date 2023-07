Homens se entregam e liberam vítima de veículo no canal da 3 de maio, em Belém

Após aproximadamente uma hora de negociação, dois homens que faziam uma vítima refém dentro de um veículo no canal da 3 de maio, com a travessa Mucajás, bairro da Cremação, em Belém, se entregaram à Polícia Militar. O caso foi registrado na noite desta quinta-feira (13), por volta de 22h, e foi acompanhado pela Polícia Militar, que esteve no local com algumas viaturas com objetivo de negociar a liberação da vítima.

De acordo com o major Casseb, do 6º Batalhão da Polícia Militar, os homens disseram que iriam se entregar com a chegada da imprensa. E por volta de 23h, quando as equipes chegaram, eles se entregaram.

Ainda de acordo com informações do major Casseb, os homens entraram no veículo para assaltar a vítima, mas em meio a ação criminosa foram abordados pela polícia militar e mantiveram a vítima refém.

O nome dos dois homens envolvidos no crime não foram informados pela Polícia Militar. Eles foram levados para uma unidade policia para dar início aos procedimentos.

Durante as negociações, a informação repassada à equipe de reportagem é que os homens prometeram se entregar, apenas com a chegada da imprensa.

"Eles ainda não pediram para chamar os familiares, pediram apenas a presença da imprensa e prometeram se entregar assim que as equipes de reportagens chegarem ao local", completa o major Casseb sobre o momento da negociação. Há a informação que o veículo é de um motorista de aplicativo.

Além dos envolvidos na ação, a vítima também vai até a unidade policial para prestar esclarecimentos.