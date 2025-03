Cliente de bar é executado a tiros em Marabá

Raimundo Chaves de Souza foi assassinado a tiros na noite de quinta-feira (27/3), em um bar na Avenida das Torres, no bairro Nossa Senhora de Aparecida, em Marabá, no sudeste do Pará. Segundo as autoridades, ele estava bebendo com a companheira quando um homem se aproximou do casal e atirou quatro vezes contra a vítima.

Segundo o portal Correio de Carajás, o homem baleado ainda tentou fugir, mas morreu no local, sem chance de ser socorrido. Até agora, a identidade do atirador, que conseguiu escapar, é desconhecida. Também não se sabe a motivação do crime.

Até o começo da manhã desta sexta-feira (28/3), nenhuma pessoa havia sido presa por suspeita de envolvimento na morte de Raimundo. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.