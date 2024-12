Cinco suspeitos de matar policial militar em janeiro são presos em Belém

Cinco homens suspeitos de envolvimento no homicídio de um policial militar, que aconteceu em janeiro deste ano, em Belém, foram presos na tarde desta quarta-feira (4). A prisão foi resultado da operação "Última Volta", da Polícia Civil, que resultou no cumprimento dos cinco mandados de prisão preventiva contra os suspeitos.

O crime, ocorrido em 11 de janeiro de 2024, vitimou o policial militar Raphael dos Santos Meireles, na Avenida Perimetral, no bairro da Terra Firme. O policial foi atingido por disparos de arma de fogo enquanto realizava o pagamento de suas compras em um mercadinho da região.

Durante as investigações, a equipe da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) identificou os responsáveis pelo assassinato, incluindo o executor, o piloto da motocicleta e outras pessoas que auxiliaram no planejamento e execução do crime. Foi apurado que alguns dos envolvidos seriam membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV), o que levou a polícia a reforçar a necessidade de prisão preventiva para garantir a ordem pública.

"A ação demonstra o esforço conjunto das forças de segurança de diferentes estados para elucidar crimes e garantir a justiça, especialmente em casos envolvendo a morte de agentes públicos", informa Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

Operação

Diversas equipes da PCPA participaram da operação, entre elas a Divisão de Homicídios (DH), Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e Grupo Anti-sequestro da Polícia Civil de Goiás. Além das prisões no Pará, a operação também resultou na captura de um dos investigados no estado de Goiás. Após os procedimentos legais, os presos permanecem à disposição do Poder Judiciário.

"Ação integrada contou com a colaboração da Polícia Civil de Goiás e demonstra o comprometimento em levar à justiça os responsáveis por atos de extrema violência, como o homicídio do policial militar, identificando e prendendo os envolvidos, incluindo membros de uma organização criminosa, reafirmando o papel fundamental da Polícia Civil em investigar com rigor e eficiência crimes dessa natureza", disse o diretor da DHAP, delegado Allan Cavalcante.