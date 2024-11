Ciclista morre ao ser atingido por caminhão na BR-316, em Marituba

Um ciclista, ainda não identificado, morreu após ser atingido por um caminhão na manhã desta terça-feira (5/11), no quilômetro 12 da BR-316, em Marituba. Conforme as informações do Ciop, a vítima estava a caminho do trabalho quando se desequilibrou, caiu na rodovia e foi para baixo do veículo de grande porte.

As informações policiais são que o acidente de trânsito ocorreu por volta de 6h, no sentido Marituba - Ananindeua. A vítima estava na esquina da BR-316 com a Avenida João Paulo II. Ainda não há mais detalhes sobre o que teria ocorrido para o ciclista se desequilibrar e cair na pista, que é muito movimentada durante a manhã. O condutor do caminhão permaneceu no local até a chegada da PM e, depois, foi encaminhado para prestar esclarecimentos na delegacia.

A via foi isolada e o fluxo de veículos ocorreu somente em um lado da pista. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e a remoção do corpo. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.