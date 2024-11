Parte de Mangueira cai e compromete fiação elétrica na avenida Nazaré, em Belém

Parte de uma árvore caiu perto da Basílica Santuário de Nazaré, na avenida Nazaré, entre a alameda Dona Maria Leopoldina e travessa 14 de Março, em frente à Codec (Companhia de Desenvolvimento Econonômico do Pará), em direção a São Brás, em Belém. A queda da árvore bloqueou uma parte da avenida. Vídeos feitos na madrugada desta terça-feira (5) mostram a árvore no chão. Ainda não se sabe o que pode ter causado o acidente. A via foi totalmente liberada para tráfego por volta de 8h50.

árvore cai em belém Foto: Dilson Pimentel/Especial para O Liberal Foto: Dilson Pimentel/Especial para O Liberal Foto: Dilson Pimentel/Especial para O Liberal Foto: Dilson Pimentel/Especial para O Liberal Foto: Dilson Pimentel/Especial para O Liberal Foto: Dilson Pimentel/Especial para O Liberal

Por volta das 8h13 da manhã, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar se encontrava no local para fazer a retirada da árvore. Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) também estão presente realizando as orientações de trânsito para os que trafegam pela área, com parte da avenida interditada para o trabalho de retirada dos galhos por parte dos bombeiros, que encerrou a operação por volta das 8h47, sendo a via totalmente liberada às 8h50.

"Nós fomos acionados por volta das 7h30. O trabalho que foi realizado aqui foi de uma forma que usemos o caminhão, justamente para evitar que força braçal. Então, usamos o caminhão, faz a tração, dá segurança para a guarnição, e usa a polia pra reduzir a carga. A necessidade depois é que seja feita a podagem, para diminuir justamente o peso na rama e na galhagem do vegetal. A parte mais trabalhaso foi garantir a segurança do peso para não rebentar toda a fiação. Esse realmente é o trabalhoso, para nós podermos achar um ponto de apoio e fazer essa segurança. Poder cortar aqui embaixo e o tronco não girar em cima de quem está trabalhando aqui embaixo. Essa região tem uma concentração grande de mangueiras, são árvores que acabam tendo esse comprometimento por conta da idade, com isso, temos que procura fazer acompanhamento com a Semma, mas e com a equipe da prefeitura, em relação a podagem", explicou o Tenente Manoel, do 1º Grupamento Bombeiro Militar.

Em nota encaminhada por volta das 8h40 da manhã desta terça-feira, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) duas faixas de tráfego foram interditadas devido a um galho de árvore que caiu no local. "Agentes de trânsito permanecem no local para orientar os condutores e manter a fluidez e a segurança viária, enquanto os bombeiros trabalham na retirada do galho na pista. Por volta de 8 horas, uma das faixas interditadas foi liberada para tráfego e o trânsito está fluindo. Por volta de 8h50, o tráfego na via foi totalmente liberado.", finaliza a nota

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e Equatorial Pará. Segue aguardando o retorno.