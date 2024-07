Chico Ferreira é encontrado morto em Belém, nesta terça-feira (30/07)

Condenado a 80 anos de prisão pelas mortes dos irmãos Novelino, João Batista Ferreira Bastos, conhecido como Chico Ferreira, foi encontrado morto nesta terça-feira (30), em sua residência, um apartamento localizado no bairro do Jurunas, em Belém. Chico Ferreira era um dos quatro acusados pelos crimes, na condição de mandante, e havia sido condenado por duplo homicídio, triplamente qualificado, dos irmãos Ubiraci e Uraquitã Novelino, cujos corpos foram jogados na baía do Guajará, em abril de 2007.

João Batista Ferreira Bastos havia sido solto no dia 11 de abril passado, e cumpria prisão domiciliar por 180 dias, conforme determinado pela Justiça, para tratamento de saúde. Ainda não se tem detalhes das circunstâncias da morte. O caso foi registrado inicialmente na Seccional do Comércio.

Segundo informações da Polícia Civil, a apuração tramitou para a Divisão de Homicídios. No entanto, segundo o diretor da DH, delegado Maurício Menezes, nada pode ser dito ainda sobre o caso, e a Polícia Científica foi acionada para ser feita a perícia que esclarecerá as causas da morte. O resultado da perícia será divulgado em até 30 dias.

VEJA MAIS

Entenda o caso dos irmãos Novelino

Segundo investigações da Polícia Civil, os irmãos Novelino foram atraídos pelo também empresário Chico Ferreira, que estava devendo cerca de R$ 4 milhões a Ubiraci e Uraquitã - e que, por isso, decidiu mandar matá-los para não pagar a dívida.

Após serem atraídos para uma das empresas de Chico Ferreira, os assassinos entraram e simularam um assalto. Mas, depois, a perícia encontrou sinais de sangue humano no auditório. No local, as vítimas foram amordaçadas, algemadas e estranguladas com uma mangueira plástica.

Quase 15 dias do desaparecimento das vítimas, os corpos foram encontrados em barris jogados na baía do Guajará. Os corpos dos irmãos foram colocados em camburões de plásticos que foram concretados e lançados na baía.