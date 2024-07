Incêndio destrói clínica de estética no bairro Santa Isabel em Tucuruí

Um incêndio destruiu uma clínica de estética e danificou um salão de eventos, que funcionavam no mesmo prédio, no bairro Santa Isabel, em Tucuruí, na região sudeste do Pará, na tarde da última segunda-feira (29/07). As chamas se alastraram rapidamente e causaram pânico nos moradores da localidade. Ninguém ficou ferido.

A proprietária da clínica divulgou fotos e vídeos da clínica pegando fogo. Ela agradeceu as mensagens de apoio e a solidariedade das pessoas. A proprietária está fazendo uma vaquinha virtual para se recuperar dos prejuízos financeiros.

O Corpo de Bombeiros Militares do Pará (CBM) foi acionado para combater o incêndio em Tucuruí. Em entrevista à Rádio Energia FM 97, de Tucuruí, o subcomandante do Batalhão do CBM, tenente Sampaio, explicou que os bombeiros chegaram rápido ao local e o trabalho durou aproximadamente 50 minutos de combate às chamas. Eles conseguiram controlar o fogo por volta das 18h45.

O local atingido tinha aproximadamente 200 m², onde funcionava uma clínica de estética e um local para eventos. A área da estética foi a mais comprometida. O local de eventos foi atingido pelo calor, o que derreteu alguns materiais. As causas do incêndio somente poderão ser determinadas após a perícia. Os bombeiros trabalharam no rescaldo do espaço.