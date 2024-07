Um homem foi preso após esfaquear um garçom na praia do Atalaia em Salinas

Um homem foi preso no último domingo (28), suspeito de ter esfaqueado um garçom na praia do Atalaia, em Salinas, no nordeste do Pará. As pessoas envolvidas não tiveram as identidades divulgadas. O caso foi confirmado pela Polícia Civil do Pará (PCPA).

As informações apontam que a agressão foi motivada por um desentendimento entre o garçom e um cliente, pois este estaria consumindo alimento fora do restaurante onde o garçom trabalha.

Não é detalhado o local ou a quantidade de golpes sofridos pelo garçom esfaqueado, mas ele teria chegado a receber os primeiros socorros ainda na praia. Na internet, circula o vídeo do momento em que o garçom é conduzido por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) até uma viatura. Ele vai andando, enquanto um profissional o segue. As imagens sugerem que o homem foi ferido nas costas.

A pessoa que grava o vídeo narra que o suspeito de cometer a agressão também está sendo detido pela Polícia Militar do Pará (PMPA). As imagens mostram um homem próximo a polícias e a uma viatura.

Em nota, a Polícia Civil informou que um suspeito foi conduzido à Delegacia de Salinas, onde foi feito um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por lesão corporal. A vítima ferida por uma arma branca foi encaminhada para atendimento médico.