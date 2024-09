'Chapola' morre em confronto com a polícia em Tailândia

Um homem identificado como Adnilson de Souza Silva, conhecido como ‘Chapola', morreu na noite de sexta-feira (30) durante um confronto com equipes da Polícia Civil e Polícia Militar em Tailândia, nordeste do Pará.Ele tinha mandado de prisão preventiva em aberto por homicídio qualificado e tráfico de drogas.

As equipes policiais teriam recebido a informação da residência onde "Chapola" estava escondido. De acordo com o Portal Tailândia, quando as equipes chegaram no local teriam sido surpreendidas com tiros. As guarnições revidaram com tiros ‘Chapola'.

VEJA MAIS

As equipes prestaram os primeiros socorros e conduziram ‘Chapola' até o Hospital Geral de Tailândia (HGT), que não resistiu e morreu.

‘Chapola' possuía um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela justiça, por homicídio qualificado e tráfico de drogas.

Dentro do imóvel, onde o acusado se escondia, foram encontrados 7kg de maconha, um revólver calibre 38 e um aparelho celular. Os materiais foram apreendidos e estão a disposição da justiça.