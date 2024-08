suspeito de ajudar na extorsão de familiar é preso em belém

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso pela Polícia Civil na sexta-feira (30/8), em Belém, pelo crime de extorsão. De acordo com as autoridades, o indiciado, em associação com outras pessoas, estaria repassando informações privilegiadas de um servidor público, que é parente dele, com o intuito de extorqui-lo. O caso aconteceu em 13 de maio deste ano e as investigações começaram logo em seguida.

Segundo a PC, após repassar as informações, o suspeito pediu que um comparsa entregasse uma carta na residência do agente público. A carta continha informações e fotografias de familiares, com o objetivo de fazê-lo repassar altas quantias em dinheiro.

VEJA MAIS

"Após diligências, foi possível qualificar quem entregou a carta e, em posse das informações, foi representada ao poder judiciário a sua prisão temporária", explicou o delegado-geral da PCPA, Walter Resende.

O suspeito tinha um mandado de prisão preventiva em aberto e foi cumprido pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA) na sexta (30/8). Na residência do suspeito, a Polícia Civil apreendeu caixas de arma, máquinas de cartão, celulares e munições. O homem está preso e se encontra à disposição da Justiça.