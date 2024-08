Homem investigado como líder de uma organização criminosa é preso em Castelo dos Sonhos

Um mandado de prisão preventiva foi cumprido, na quinta-feira (29/08), contra um homem suspeito de ser uma das lideranças de uma organização criminosa no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira, sudoeste do Pará. Conforme as informações da Polícia Civil, o suspeito é natural de Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso (MT), e teria assassinado um dos principais líderes da facção “Castelar”, rival do Comando Vermelho. Com a morte, a polícia diz acreditar que o investigado teria conquistado um alto posto na facção criminosa CV.

O mandado foi cumprido por equipes da 15ª Superintendência Regional do Tapajós (Risp), na terceira fase da operação “Arce Purgatio” (limpeza no castelo). As investigações ainda contaram com o apoio do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil de MT. Conforme a PC, o suspeito preso teria sido enviado ao Distrito de Castelo dos Sonhos para ser um dos líderes da organização criminosa e um dos responsáveis por evitar que a facção inimiga chegasse ao Distrito.

Na residência do suspeito, também foi cumprido o mandado de busca e apreensão pelo crime de tráfico de drogas e organização criminosa. No imóvel, foram foram apreendidos 30 pinos de cocaína; 23 porções de substância semelhante a maconha, pesando 109 gramas; três tabletes prensados de substância que aparentava ser maconha; uma porção de substância parecida com skank; um pé de planta de maconha; um aparelho celular; oito munições calibre 22 e 997 reais.

“Após minucioso trabalho de investigação das equipes do Distrito de Castelo dos Sonhos e da Inteligência da Polícia Civil de Mato Grosso, foi identificado que o homem estava há quatro meses em Castelo dos Sonhos, enviado para ser um dos principais responsáveis pela venda de drogas e armas na região”, explicou o delegado-geral da PCPA, Walter Resende.

Além disso, a Inteligência da PC-MT representou pela prisão temporária pelo crime de homicídio e pela organização criminosa. O suspeito foi conduzido até a unidade policial e se encontra à disposição da Justiça.

Arce Purgatio

A operação consiste em identificar e prender os principais líderes da Facção Criminosa Comando Vermelho (CV) que atua no Distrito de Castelo dos Sonhos.