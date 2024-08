Suspeito de participar de roubo à joalheria em Belém é preso no Maranhão

Mais um suspeito de participar de um assalto a uma joalheria no bairro da Campina, em Belém, foi preso pela Polícia Civil. O investigado, que estava na condição de foragido, foi detido na quinta-feira (29/08), no município de Caxias, no Maranhão (MA). A ação foi realizada pela Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), em colaboração com a Polícia Civil do Estado do MA. Até o momento, cinco pessoas já foram presas.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido durante a terceira fase da Operação “Gold”, deflagrada após um assalto a joalheria no início deste ano, na Travessa 1º de Março. No roubo, foram subtraídos cerca de um milhão de reais em jóias de ouro. Conforme a PC, o preso seria o principal líder da associação criminosa responsável por crimes contra o patrimônio na cidade de Belém, principalmente em grandes joalherias.

“O investigado estava foragido da Justiça, se encontrava em uma cidade do Maranhão e vinha sendo constantemente monitorado pelas equipes da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos, que tiveram êxito e conseguiram capturá-lo. A Operação 'Gold' é mais um exemplo do trabalho diligente e eficaz da Polícia Civil do Pará, que continua a atuar de forma incisiva no combate a crimes de grande impacto, como o roubo a joalherias”, ressaltou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.