Chacina no Ceará: polícia prende suspeito no Pará e outro no Mato Grosso do Sul

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu dois suspeitos de envolvimento direto na chacina que deixou oito pessoas mortas Viçosa do Ceará. Uma dessas prisões, feitas na quinta-feira (27), aconteceu no Pará, mais precisamente em Castanhal, nordeste do estado. A outra captura ocorreu no Mato Grosso do Sul, também na mesma data. Agora, sobe para três o número de suspeitos detidos no caso.

A primeira captura realizada pelos policiais civis cearenses foi de um homem, de 27 anos, em Castanhal. Ele tem passagens por tráfico e associação para o tráfico, roubo, receptação, associação criminosa, crime ambiental e resistência, de acordo com a PCCE.

O segundo suspeito preso, 41, foi localizado quando tentava fugir para a Bolívia. Ele também passagens por tráfico de drogas, roubo, furto de veículo e posse e porte ilegal de arma de fogo. A prisão dele ocorreu em Jaraguari, no Mato Grosso do Sul, após a polícia repassar informações para as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado do Ceará (Ficco/CE).

VEJA MAIS

Com a solicitação da Ficco do bloqueio de uma rodovia à Polícia Rodoviária Federal (PRF), a partir da localização apontada pela PCCE, as autoridades conseguiram abordar o suspeito. Ele apresentou um documento falso no momento da abordagem, ainda de acordo com a Polícia Civil do Ceará. O homem foi conduzido para uma unidade policial, no MS, para ser ouvido e autuado por uso de documento falso. Contra os dois capturados, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva pelos homicídios.

Antes da captura desses dois suspeitos, um outro homem, de 51 anos, foi capturado na cidade de Parnaíba, no Piauí. Ele foi autuado em flagrante pelo crime. A prisão foi convertida em preventiva e ele foi colocado à disposição da Justiça.

O crime

Três mulheres, com idades de 16, 23 e 25 anos, e quatro homens, de 18, 21, 24 e 26 anos, foram mortos a tiros em uma praça na cidade de Viçosa do Ceará. Conforme o relato da polícia, a mulher de 23 anos, já possuía passagens por homicídio, tráfico de drogas, associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo e estava de monitoramento eletrônico.

Já o homem de 24 anos, possuía passagens por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Outras duas vítimas lesionadas foram socorridas para uma unidade de saúde. Uma delas, um homem de 22 anos, não resistiu e morreu.